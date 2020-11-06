المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصل المغرب يوم الخميس، تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد.



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 5641 اصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد إصابات الفيروس في البلاد الى 240951 بعد



كما سجلت خلال نفس المدة، وفاة 77 مصابا ليرتفع بذلك عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي الى 4059 شخصا.



وارتفع عدد حالات التعافي، إلى 197215 بعد تسجيل 3329 حالة شفاء جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.