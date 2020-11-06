مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس (كورونا) من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس في البلاد، إلى 100006 حالات.



وأوضح د.خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال مجاهد: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 آيار/ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا).



وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.