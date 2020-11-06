عاجل

  • ترمب: ليس هناك أي مبرر شرعي لعدم السماح للناس بمراقبة عمليات فرز الأصوات

  • ترمب: الديمقراطيون يلجأون للفساد ومستغرب كيف يجدون بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يحتاجونها

  • ترمب: هناك تلاعب كبير ومحاولات لسرقة الانتخابات وتزويرها ولن نسمح بحصول ذلك

  • ترمب: لن نسمح لأي كان بإسكات ناخبينا وفبركة النتائج

  • ترمب يقول إنه في طريقه للفوز بولاية أريزونا

  • ترامب: هذه أول مرة في التاريخ الأميركي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسع

  • ترامب: لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات

  • ترمب: لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات

  • ترمب: نظامنا فاسد والتصويت عبر البريد دمر نظامنا

  • ترامب: تفوقنا بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا

  • ترمب: التصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي

  • ترمب: فزنا في كافة الولايات الرئيسية بفارق كبير

  • ترامب يؤكد حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابية

  • ترمب: استطلاعات الرأي الكاذبة هدفت إلى إحباط مؤيدينا لعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع

  • ترامب: ما حصل في فلوريدا وأوهايو يؤكد زيف الاستطلاعات التي كانت تتوقع هزيمتي

  • ترمب: أضفنا إلى الحزب الجمهوري 4 ملايين ناخب إضافي وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحزب

  • ترمب: وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة

  • ترامب: استطلاعات الرأي كانت زائفة وكانت تسعى لأن تخلق زخما زائفا

  • ترمب: إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فسأفوز بسهولة

  • ترمب: احتساب الأصوات غير القانونية يعني سرقة الانتخابات

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب من البيت الأبيض

عربي

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس (كورونا) من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس في البلاد، إلى 100006 حالات.

وأوضح د.خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال مجاهد: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 آيار/ مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا).

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و 6329 حالة وفاة.

أخبار ذات صلة

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

موسكو تحذر من زيادة نشاط تنظيم الدولة في سوريا

موسكو تحذر من زيادة نشاط تنظيم الدولة في سوريا

شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير

شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير

مقتل سيدة أردنية وابنها بإطلاق نار بلاس فيغاس الأمريكية.. والمملكة تُعلق على الحادثة

مقتل سيدة أردنية وابنها بإطلاق نار بلاس فيغاس الأمريكية.. والمملكة تُعلق على الحادثة

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

العراق: اكتشاف فيروس جديد يصيب الأسماك

العراق: اكتشاف فيروس جديد يصيب الأسماك

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القدس: &#34;المقاصد&#34; يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

القدس: "المقاصد" يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يختتم أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان

طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الاحتلال يُفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً

الاحتلال يُفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من حي الطور وتقتحم العيسوية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من حي الطور وتقتحم العيسوية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 168 منشأة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 168 منشأة

منوعات

شاهد: مي العيدان تهاجم رانيا يوسف وتتهمها بالتحريض على الفجور

شاهد: مي العيدان تهاجم رانيا يوسف وتتهمها بالتحريض على الفجور

لإثارة السخرية.. هشام حداد يغني (بالبنط العريض) بطريقته الخاصة

لإثارة السخرية.. هشام حداد يغني (بالبنط العريض) بطريقته الخاصة

شريف منير يجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شريف منير يجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

عربي

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

المغرب يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات فيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 201 إصابة و11 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)