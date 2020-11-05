وسائل إعلام أمريكية: وزير الدفاع أعد رسالة استقالته من منصبه

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن وزير الدفاع، مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.



وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في أيلول/سبتمبر المنصرم بأن الرئيس دونالد ترامب، غير راض عن عمل إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وسبق أن أفادت وكالة (بلومبرغ)، في أوائل آب/أغسطس، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال الفوز في الانتخابات الرئاسية، وأضافت أن قائد البنتاغون أبلغ المقربين به بنفسه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.



وفي حزيران/يونيو ذكرت (أن بي سي) أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.





رام الله - دنيا الوطن