الانتخابات الأمريكية.. بايدن: نتجه للفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج

وقال بايدن: إنه يتم العمل على فرز كل صوت حاليا وأنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي.





وأضاف في كلمة له: نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج.

ويقترب بايدن بذلك من البيت الأبيض لكن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل استمرار فرز الأصوات.وفي ولاية جورجيا، تم فرز 99% من الأصوات، حيث يتقدم ترمب بـ 12,764 صوتاً، فيما الفارق بين ترمب المتقدم في بنسلفانيا وبايدن بلغ 101 ألف صوت.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة فدرالية في بنسيلفانيا: أن حملة ترمب سحبت دعوى قضائية تدعو لوقف فرز الأصوات عبر البريد لضيق الوقت.