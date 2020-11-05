الانتخابات الأمريكية.. بايدن: نتجه للفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج
رام الله - دنيا الوطن
تستمر في عدة ولايات أمريكية، عملية فرز الأصوات، قبيل ساعات قليلية من معرفة هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.
وتتجه الأنظار نحو ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية، فيما حاز بايدن حتى الآن على 264 من أصوات المجمع الانتخابي الـ270 التي تتيح له الفوز، وفي المقابل، حاز ترامب على 214 منها.
ويقترب بايدن بذلك من البيت الأبيض لكن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل استمرار فرز الأصوات.
وفي ولاية جورجيا، تم فرز 99% من الأصوات، حيث يتقدم ترمب بـ 12,764 صوتاً، فيما الفارق بين ترمب المتقدم في بنسلفانيا وبايدن بلغ 101 ألف صوت.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة فدرالية في بنسيلفانيا: أن حملة ترمب سحبت دعوى قضائية تدعو لوقف فرز الأصوات عبر البريد لضيق الوقت.
تستمر في عدة ولايات أمريكية، عملية فرز الأصوات، قبيل ساعات قليلية من معرفة هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن.
وتتجه الأنظار نحو ولايات جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية، فيما حاز بايدن حتى الآن على 264 من أصوات المجمع الانتخابي الـ270 التي تتيح له الفوز، وفي المقابل، حاز ترامب على 214 منها.
وقال بايدن: إنه يتم العمل على فرز كل صوت حاليا وأنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي.
وأضاف في كلمة له: نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج.
ويقترب بايدن بذلك من البيت الأبيض لكن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في ظل استمرار فرز الأصوات.
وفي ولاية جورجيا، تم فرز 99% من الأصوات، حيث يتقدم ترمب بـ 12,764 صوتاً، فيما الفارق بين ترمب المتقدم في بنسلفانيا وبايدن بلغ 101 ألف صوت.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه محكمة فدرالية في بنسيلفانيا: أن حملة ترمب سحبت دعوى قضائية تدعو لوقف فرز الأصوات عبر البريد لضيق الوقت.
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