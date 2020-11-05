القدس: "المقاصد" يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة

مستشفى المقاصد

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن الأطباء في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية من إجراء عملية نوعية ناجحة لمريض سبعيني، كان يعاني من انسداد مزمن في الشرايين التاجية وارتجاف في الأذينين (AF).



وأشرف على العملية استشاري في أمراض القلب والقسطرة، أستاذ مساعد في جامعة القدس، رئيس قسم الأمراض الباطنية والقلب الدكتور سمير مطور، والدكتور خليل عبد الدايم استشاري امراض القلب والشرايين، والطاقم المساعد لهم.



وتم خلال العملية إغلاق الأذين الأيسر من خلال وضع شبكية حارس Left Atrial Appendage Closure Device (LAAO)، عن طريق القسطرة، وباستخدام جهاز تصوير القلب بالمنظار (TEE)، لمنع حدوث تجلطات في أنحاء الجسم، حيث أن المريض لا يمكن أن يوقف المميعات وبنفس الوقت فإن وضعه الصحي لا يسمح له بأخذ المميعات.



وتكللت العملية التي مثلت الحل الانسب للوضع الصحي للمريض، بنجاح متميز من قبل فريق قسم القلب.



ويأتي هذا الإنجاز الطبي الهام في الوقت الذي يعاني فيه مستشفى المقاصد المقدسي من أزمة مالية خانقة تحدّ من استمرارية تقديم الخدمات الطبية وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع الرواتب الموظفين، إلا أن الطواقم الطبية في المستشفى والمشهود لها بالخبرة وبالكفاءة العالية، تواصل بتقديم خدماتها بإخلاص للمرضى الذين لا يجدون بديلا عن المقاصد.