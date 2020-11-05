جنين: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





كما سجلت المحافظة، وفق تصريح نشرته صفحتها على (فيسبوك)، 32 حالة شفاء ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 333 حالة، منها 321 في الحجر المنزلي، حالة واحدة في مستشفى جنين الحكومي، و11 حالة تخضع للعلاج في المستشفى العسكري من بينها خمس حالات بالعناية المكثفة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 20 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.