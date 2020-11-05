سلفيت: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت: أن من بين المصابين سبعة عمال يعملون في مستوطنة (بركان) الصناعية.
أعلنت محافظة سلفيت، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في "ديراستيا" بواقع أربع إصابات، وإصابتين في "حارس"، واثنتين في "بروقين"، وواحدة في كل من كفر الديك، وبديا، ومسحة.
وأضافت: أن من بين المصابين سبعة عمال يعملون في مستوطنة (بركان) الصناعية.
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