إيطاليا تسجل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا)

سجلت إيطاليا اليوم الخميس، أعلى معدل يومي لإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل أكثر من 34.500 إصابة بالفيروس، لترفع الحالات الجديدة، التي تم الإبلاغ عنها، إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا إلى نحو 825 ألف شخص.



وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بواقع 445 حالة، ليصل الإجمالي إلى نحو 40.200 حالة وفاة.



وصنفت الحكومة الإيطالية، أول من أمس، أربع من المناطق 20 في إيطاليا، وهي لومبارديا وبيدمونت وفالي داوستا وكالابريا، بأنها مناطق حمراء، حيث يوجد بها أعداد كبيرة من الإصابات.





رام الله - دنيا الوطن