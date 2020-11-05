فرنسا: تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

سجلت فرنسا اليوم الخميس، حصيلة قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا) اليومية تتجاوز 58 ألف إصابة.





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 58046 إصابة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، في ثاني حصيلة إصابات يومية قياسية خلال أربعة أيام، مقارنة مع 40558 إصابة أمس الأربعاء.



وأعلنت العاصمة باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.



وزادت حصيلة الوفيات بسبب (كوفيد-19) في فرنسا إلى 39037 وفاة بعد تسجيل 363 حالة جديدة، مقارنة مع 385 أمس الأربعاء. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و601367.





رام الله - دنيا الوطن