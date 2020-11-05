غزة: الشرطة تُوجه تحذيراً للمركبات المخالفة وركابها

وقالت في التحذير: "شرطة المرور والنجدة، تهيب بالمواطنين المتنقلين في المركبات، ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها".



وأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).



وأكدت "الداخلية" على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.



رام الله - دنيا الوطنوجهت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، تحذيراً للمركبات المخالفة وركابها، بعد تصريح من وزارة الداخلية والأمن الوطني، بشأن تشديد الإجراءات.