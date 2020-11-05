"الأوقاف" بغزة تصدر بياناً بشأن المساجد بالمناطق المصنفة حمراء





يأتي ذلك، وفق تقديرات لجنة الطوارئ العليا والجهات المختصة في وزارة الصحة، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في تلك المناطق.



وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق كافة المساجد في المناطق التالية: بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الأمل بخانيونس"



وطالبت الأوقاف المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.





وأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

متابعةً للحالة الوبائية وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا)، وفي ظل ارتفاع أعداد الاصابات المُسجلة؛ قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني الآتي:

أولاً: فرض مزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، ويمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.

ثانياً: كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.

ثالثاً: يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.

رابعاً: تشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.

خامساً: إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.

سادساً: المناطق المصنفة الحمراء هي:

• محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.

• محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.

• الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.

• محافظة خانيونس: حي الأمل.

سابعاً: نؤكد على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.

ثامناً: نُجدد دعوتنا للمواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إعادة إغلاق كافة المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة، وحتى إشعار آخر.