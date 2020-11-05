شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: الإصابات الأخيرة كانت لـ "حالات شابة دون خلفية مرضية سابقة"

"الصحة" بغزة: الإصابات الأخيرة كانت لـ "حالات شابة دون خلفية مرضية سابقة"
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أن تطور الحالة الوبائية في غزة خطير، ويحتاج لاهتمام بالغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة، د. أشرف القدرة في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إن الإصابات الأخيرة، كانت لـ "حالات شابة دون خلفية مرضية سابقة".

وكانت الصحة بغزة، دعت المواطنين في القطاع إلى مزيد من الحذر، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس (كوفيد- 19) في القطاع، وما يتبع ذلك من زيادة أعداد الإصابات الخطيرة بالفيروس، والتي تحتاج للعناية المكثفة.

وقال مدير دائرة الطب الحرج في الوزارة، د. إياد أبو كرش في تصريحات نشرتها الوزارة: إن أعداد الإصابات الخطيرة بفيروس (كوفيد- 19)، تشهد ازدياداً ملحوظاً مقارنةً مع الأسابيع الماضية.

وأشار أبو كرش، إلى أنه في الوقت الذي كنا نتحدث فيه سابقاً عن نسبة إشغال لأسرًة العناية المركزة لا تتجاوز سبعة أسرّة من أصل 50 سريراً مخصصة للحالات الخطرة المصابة بـ (كوفيد- 19)، فإننا اليوم نتحدث عن 20 حالة، منها تسع حالات تحت أجهزة التنفس، وهذا مؤشر خطير على تطور الحالة الوبائية، وربما تتجه الأمور نحو الأسوأ، مما يؤثر على القدرة السريرية للعناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى غزة الأوروبي.

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