شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات "مشددة" جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

"الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات "مشددة" جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

متابعةً للحالة الوبائية وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا)، وفي ظل ارتفاع أعداد الاصابات المُسجلة؛ قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني الآتي:

أولاً: فرض مزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، ويمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.

ثانياً: كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.

ثالثاً: يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.

رابعاً: تشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.

خامساً: إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.

سادساً: المناطق المصنفة الحمراء هي:

• محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.

• محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.

• الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.

• محافظة خانيونس: حي الأمل.

سابعاً: نؤكد على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.

ثامناً: نُجدد دعوتنا للمواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.

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