"الداخلية" بغزة تقرر فرض إجراءات "مشددة" جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)



متابعةً للحالة الوبائية وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا)، وفي ظل ارتفاع أعداد الاصابات المُسجلة؛ قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني الآتي:



أولاً: فرض مزيد من الإجراءات المُشددة على البيوت التي تخضع للحجر الصحي، ويمنع مغادرة أي فرد لتلك البيوت تحت كل الظروف.



ثانياً: كل من يخالف إجراءات الحجر الصحي المنزلي ويغادر المنزل بأي طريقة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تصل إلى الحبس.



ثالثاً: يمنع الاحتشاد داخل المنازل، وإقامة بيوت العزاء والأفراح بأعداد كبيرة بما يخالف إجراءات السلامة والوقاية، وكلّ من يخالف ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بحقه.



رابعاً: تشديد إجراءات حظر التجوال بعد الساعة 8:00 مساء، ومنع الحركة بشكل كامل، وإغلاق المنشآت والمحال التجارية كافة.



خامساً: إغلاق المساجد والمدارس في المناطق المصنفة حمراء، وتُسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات، اعتباراً من صباح غد الجمعة، ويستثنى من المدارس مرحلة الثانوية العامة فقط.



سادساً: المناطق المصنفة الحمراء هي:



• محافظة شمال غزة: بيت حانون، مخيم جباليا، مشروع بيت لاهيا، جباليا البلد.



• محافظة غزة: التفاح والدرج، اجديدة، التركمان، الشيخ رضوان، النصر.



• الوسطى: بلوك C وF في مخيم النصيرات.



• محافظة خانيونس: حي الأمل.



سابعاً: نؤكد على التزام المواطنين المتنقلين في المركبات بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة، علماً بأنه سيتم حجز المركبات المخالفة وركابها.



ثامناً: نُجدد دعوتنا للمواطنين جميعاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الوقاية، ومنها ارتداء الكمامة.

غزة - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: