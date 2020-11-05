وزير الخارجية البريطاني يخضع للحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته مصاباً بفيروس (كورونا)















رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب اليوم الخميس، عن خضوعه للحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس (كورونا).وكان راب، استبعد في وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، مؤكدا أن "النهج المحلي قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).