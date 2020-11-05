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شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: مركب فلسطيني تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود والجيش يعترضه

الإعلام الإسرائيلي: مركب فلسطيني تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود والجيش يعترضه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بأن مركباً فلسطينياً تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود، قبل أن يعترضه الجيش.

ووفق موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي فقد حدد نظام الدفاع البحري للجيش مؤخرًا مركباً فلسطينياً، تقدم من شمال غزة باتجاه الحدود.

وأضاف: بأن زوارق البحرية انطلقت لاعتراضه ومنعه من التقدم.

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