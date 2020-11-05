طوباس: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





ووفق تصريح للمحافظة، فإن الإصابات توزعت في "طمون" بواقع أربع إصابات، و"واد الفارعة" بواقع إصابة واحدة، وإصابة واحدة في "مخيم الفارعة"، وكردلة بواقع إصابة واحدة.



كما تم تسجيل سبع حالات تعافٍ جديدة في المحافظة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المحافظة.