الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، سراح الأسير عبد الرؤوف سميح عبد الرؤوف قعدان (43 عاما) من مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اعتقال استمر 16 عاماً.
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، سراح الأسير عبد الرؤوف سميح عبد الرؤوف قعدان (43 عاما) من مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اعتقال استمر 16 عاماً.
ووصل قعدان عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
واعتقل قعدان في شهر تموز/يوليو عام 2004، بتهمة الانتماء إلى حركة فتح.
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