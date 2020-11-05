الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال دام 16 عاماً





ووصل قعدان عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.





واعتقل قعدان في شهر تموز/يوليو عام 2004، بتهمة الانتماء إلى حركة فتح.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، سراح الأسير عبد الرؤوف سميح عبد الرؤوف قعدان (43 عاما) من مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اعتقال استمر 16 عاماً.