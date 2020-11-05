"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح مسجدين بمحافظتي غزة والشمال بعد انتهاء مدة إغلاقهما

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إعادة فتح مسجدين في محافظتي غزة والشمال، بعد انتهاء مدة 48 ساعة على إغلاقهما.



وأوضحت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه تقرر إعادة افتتاح مسجد أبو أيوب الأنصاري الواقع في حي الدرج بمدينة غزة، ومسجد يافا الكائن في معسكر جباليا بمحافظة الشمال.