قوات الاحتلال تعتقل شاباً مقدسياً من حي الطور وتقتحم العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شاباً مقدسياً فيما اقتحمت قوة أخرى بلدة العيسوية شمال القدس.



وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي علي محمد الكسواني من الطور في القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن جنود الاحتلال قاموا باقتياد الشاب إلى أحد مراكز التوقيف في مدينة القدس.



وفي سياق آخر داهمت قوات الاحتلال مع ساعات المساء بلدة العيسوية شمال القدس، قبل أن تندلع مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب الشبان.