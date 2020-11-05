الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 168 منشأة



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه تم زيارة ومتابعة 168 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 149 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان خمس منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 14 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الخميس.