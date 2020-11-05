الجهاد الإسلامي تصدر بيان تعزية ومواساة للشعب الجزائري بوفاة بورقعة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بيان تعزية ومواساة للشعب الجزائري بوفاة المجاهد الكبير لخضر بورقعة.



وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: تتقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لعموم الشعب الجزائري الشقيق بوفاة المجاهد الكبير لخضر بورقعة الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد حياة من الجهاد والثورة كان خلالها قدوة للمجاهدين ونموذجا للأحرار ، تشهد له المواقف القومية والعروبية التي جسدت انحيازه لثوابت الأمة ولقضيتها المركزية فلسطين.



رحم الله المجاهد الكبير لخضر بورقعة رحمة واسعة وجازاه الله خيرا عما قدم لشعبه ولأمته.