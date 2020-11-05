وزير الاقتصاد الوطني والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني



واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة مجالات التعاون المشتركة والبرامج والمشاريع التنموية التي من شانها تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني خاصة في مجال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الصناعية.



وأشارا إلى آخر التطورات والمستجدات لمشروع جنين الصناعية الحرة الممول من الحكومة الألمانية بالإضافة الى اهمية زيادة التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.



وأكد السفير الألماني موقف بلاده الداعم للاقتصاد الفلسطيني وتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة والمضي قدماً في تقديم مزيد من الدعم اللازم.





وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للحكومة الالمانية على الدعم الذي قدمته خلال الجائحة الصحية وتزويد وزارة الصحة بالمعدات الصحية والأجهزة وقريبا سيتم في محافظة طولكرم افتتاح مختبر لفحص (كورونا).



يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية وقعت مع نظيرتها الالمانية في ديسمبر 2019 اتفاقيات تعاون لدعم مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، ودعم القطاع الخاص.



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، وممثل جمهورية المانيا الإتحادية لدى دولة فلسطين السفير كريستيان كلاغيس، اليوم الخميس، سبل دعم خطة الحكومة الفلسطينية في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في ظل تداعيات جائحة (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادية.