شؤون فلسطينية

"الداخلية": التزام المواطنين بإجراءات الوقاية ضروري منعاً للعودة للإغلاق بالضفة

"الداخلية": التزام المواطنين بإجراءات الوقاية ضروري منعاً للعودة للإغلاق بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد د. غسان نمر على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية في كافة المناطق المغلقة خاصة تلك التي تشهد ارتياداً دائما للمواطنين عليها وبمنع إقامة التجمعات وبيوت العزاء والأفراح في جميع المحافظات وذلك كي لا تضطر لجنة الطوارئ لاتخاذ إجراءات مشددة أكثر قد تصل إلى حد الإغلاق الشامل.

ولفت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن معظم الإصابات التي تم تسجيلها كانت بسبب تواجدها في تلك التجمعات.

وأضاف: ستتابع الشرطة منع إقامة بيوت العزاء في كافة المحافظات، مشددا أيضا على ضرورة اتباع جميع أصحاب المنشآت والمرافق إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية.

كما بيّن نمر على أنه تم السماح بإقامة صلاة الجمعة داخل المساجد مراعاة للظروف الجوية خلال فصل الشتاء ولكن بشروط مشددة باصطحاب الكمامة والسجادة والتباعد وذلك حرصا منا جميعا على عدم انتقال العدوى في حال وجدت.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: أن المواطن هو المسؤول عن القرارات التي ستأخذ خلال المرحلة القادمة وهو من سيحدد طبيعة القرارات التي ستصدر عن لجنة الطوارئ، لان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لن يعيدنا إلى مربع الإغلاق، كما حدث في الكثير من دول العالم، التي وجدت نفسها مضطرة لخطوة مماثلة، رغم الضرر الذي سيقع على اقتصادها.

وطالب نمر بضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وبالالتزام بالتعليمات والإجراءات في الأماكن المغلقة، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وعدم الاستهتار بحياة الآخرين، منوهاً إلى أن الشرطة ستواصل جولاتها الميدانية لتحرير المخالفات لغير الملتزمين سواء من أصحاب المحال أو الزبائن.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

نظراً للظروف الجوية.. تحديد شروط إقامة صلاة الجمعة بمحافظات الضفة الغربية

نظراً للظروف الجوية.. تحديد شروط إقامة صلاة الجمعة بمحافظات الضفة الغربية

سلفيت: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

السفير منصور يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر التطورات

السفير منصور يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر التطورات

هنية يعزي عائلة المجاهد الجزائري خضر بورقعة

هنية يعزي عائلة المجاهد الجزائري خضر بورقعة

بذكرى إعلان الاستقلال.. الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري

بذكرى إعلان الاستقلال.. الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري

&#34;ربما تتجه الأمور للأسوأ&#34;.. الصحة بغزة توجه دعوة للمواطنين بالقطاع

"ربما تتجه الأمور للأسوأ".. الصحة بغزة توجه دعوة للمواطنين بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

وزير الاقتصاد الوطني والسفير الألماني يبحثان سبل تحسين الاقتصاد الفلسطيني

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

السفير منصور يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر التطورات

السفير منصور يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر التطورات

هنية يعزي عائلة المجاهد الجزائري خضر بورقعة

هنية يعزي عائلة المجاهد الجزائري خضر بورقعة

رئيس سلطة المياه: إنشاء مرافق المياه خطوة هامة بتحسين الخدمة ورفع قدرة الهيئات

رئيس سلطة المياه: إنشاء مرافق المياه خطوة هامة بتحسين الخدمة ورفع قدرة الهيئات

الاقتصاد: إغلاق محل تجاري وتحرير أربع غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

الاقتصاد: إغلاق محل تجاري وتحرير أربع غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

برلمانيون أوروبيون يطالبون الاتحاد الأوروبي باستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

برلمانيون أوروبيون يطالبون الاتحاد الأوروبي باستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها

منوعات

شريف منير يجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

شريف منير يجري فحص (كورونا).. تعرف على نتيجته

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

كاظم الساهر يقدم هدية للعراق على طريقته الخاصة

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: نادين الراسي في أحضان زوجها الصغير

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

شاهد: سيرين عبد النور تعاني من التعليم الإلكتروني مع إبنتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

الشائعات تلاحق نسرين طافش وتُخرجها عن صمتها

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: (سناب شتات) يثير غضب المشاهير... والدكتورة خلود أسعدهم

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسعار خيالية لحقائب فرح الهادي

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

هجوم غير متوقع من مريهان حسين على ياسمين صبري

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: حيوان جديد بصحبة محمد رمضان .. ويستعرض جماهيريته

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

شاهد: هيفاء وهبي تدخل صراع الانتخابات الأميريكية

عربي

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية تسجل أعلى إصابات بفيروس (كورونا)

موسكو تحذر من زيادة نشاط تنظيم الدولة في سوريا

موسكو تحذر من زيادة نشاط تنظيم الدولة في سوريا

شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير

شاهد: السودان يُقيم أول عروض أزياء للجنسين بعد الإطاحة بالبشير

مقتل سيدة أردنية وابنها بإطلاق نار بلاس فيغاس الأمريكية.. والمملكة تُعلق على الحادثة

مقتل سيدة أردنية وابنها بإطلاق نار بلاس فيغاس الأمريكية.. والمملكة تُعلق على الحادثة