قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.





وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطن محمد صالح محمد أبو حليمة (57 عاماً) توفي متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا)، وقد توفي في مجمع فلسطين الطبي، وهو من سكان مدينة قلقيلية، ويعاني من التهاب شديد في الرئتين مع ضيق التنفس لإصابته بفيروس (كورونا)؛ علما أنه لم يكن يعاني من أمراض مزمنة.



وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ارتفع إلى 22 وفاة.

رام الله - دنيا الوطن