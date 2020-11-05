نظراً للظروف الجوية.. تحديد شروط إقامة صلاة الجمعة بمحافظات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنبناءً على تعليمات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تقرر إقامة صلاة الجمعة بالمساجد نظراً للظروف الجوية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واصطحاب الكمامة والسجادة.وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع المحافظين وقادة الأجهزة، حيث تقرر أن تفتح المساجد للمصلين لأداء صلاة الجمعة؛ مع الالتزام بأن تكون الخطبة قصيرة، وعدم اصطحاب الأطفال، وارتداء الكمامة والتباعد، وإحضار سجادة الصلاة.كما يتم دعوة كبار السن ومن يعانون من امراض للصلاة في البيوت حفاظا على انفسهم.