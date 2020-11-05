السفير منصور يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر التطورات

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رام الله - دنيا الوطن

بحث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكر، آخر التطورات السياسية.



واستعرض منصور، خلال لقائه بوزكر، انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، واعتداءاتها على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).