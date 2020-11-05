هنية يعزي عائلة المجاهد الجزائري خضر بورقعة

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مساء اليوم، عائلة المجاهد الجزائري، خضر بورقعة، أحد قادة ورموز الثورة، وأحد أعلام جيش التحرير الجزائري، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية لمناهضة التطبيع ضد إسرائيل، وقدم لهم التعازي بوفاته.



وقال رئيس الحركة خلال الاتصال: تلقينا ببالغ الحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله "المجاهد لخضر بورڨعة"، متقدمًا بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ورفاقه، وللجزائر قيادةً وشعبًا، في رجل من رموز الثورة والنضال ضد الاحتلال الفرنسي، ومقاتل من مقاتلي الحرية الذين اعتبروا الجزائر وفلسطين قضية واحدة، وأن تحرير الجزائر لا يكتمل إلا بتحرير فلسطين، وواصل دعمه للحق الفلسطيني حتى الرمق الأخير من عمره رحمه الله، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.



ودعا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.