بذكرى إعلان الاستقلال.. الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري





ويحيي الفلسطينيون ذكرى إعلان الاستقلال، في 15 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، برقية تهنئة بذكرى إعلان الاستقلال من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وأعرب السيسي، في البرقية، عن تقديره البالغ لعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها بما يحقق المصالح المتبادلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، ووقوفها إلى جانب شعبنا ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وصولا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، متمنيا للرئيس عباس موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا المزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم.