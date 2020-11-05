رئيس سلطة المياه: إنشاء مرافق المياه خطوة هامة بتحسين الخدمة ورفع قدرة الهيئات





وأكد غنيم أن سلطة المياه تعمل بشكل مكثف على توفير وزيادة كميات المياه للتجمعات الفلسطينية المختلفة لتتناسب واحتياجات المواطنين باستخداماتها المختلفة، مؤكداً على أن مشكلة المياه لا يمكن حلها بشكل جذري إلا بزوال الاحتلال الذي يسيطر على كافة مصادرنا المائية.





وأشار إلى أن سلطة المياه تولي منطقة جنين أهمية قصوى لإدراكها ضرورة تحسين الوضع المائي.



‎وخلال لقاء غنيم برئيس بلدية جنين فايز السعدي ثمن الخطوات العملية التي أنجزتها البلدية مؤخرا لتحسين سير العمل في مشروع تحسين إدارة خدمات المياه في بلدية جنين بهدف تطوير إدارة الخدمة من الناحية المالية ولإدارية ووضع الخطط الاستثمارية.





وثمن تعاون البلدية في تنفيذ مشروع جديد للكشف عن الفاقد في الشبكات باستخدام صور الأقمار الصناعية بتمويل من مقاطعة توسكانا الايطالية وهو الأول في فلسطين والشرق الأوسط علما بأن مشكلة الفاقد تعد الأهم في جنين، مؤكداً على دعم سلطة المياه المستمر لبلدية جنين و وطاقمها ضمن الإمكانيات المتاحة

هذا وتعمل سلطة المياه بتنفيذ جملة من المشاريع و النشاطات التي تسهم في تطوير خدمة المياه في بلدية جنين من خلال رفد دائرة مياه البلدية بالمعدات والآليات والمواد اللازمة للقيام بعملية التشغيل و الصيانة لخدمة المياه من خلال الجهات المانحة ولاسيما من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



كما تطرق الوزير غنيم خلال لقائه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي ببدء العمل على إنشاء شركة المياه الوطنية، واعتماد إنشاء مرافق المياه ، حيث تأتي هذه القرارات بهدف تحقيق استدامة الموارد المائية المؤسساتية لقطاع المياه ضمن خطة سلطة المياه الهادفة إلى إصلاح قطاع المياه وتطويره.



‎كما تضمنت الجولة التوجه إلى بلدية عرابة ولقاء رئيسها احمد العارضة ليطلع على احتياجات البلدية و أوليات المشاريع، و تطورات العمل في تنفيذ مشاريع التي تهدف إلى تطوير خدمات البلدية بما يشمل المياه و الصرف الصحي.



‎وتوجه غنيم والطاقم المرافق عقب ذلك إلى موقع بئر عرابة التابع لسلطة المياه والذي تم مؤخراً العمل على إعادة تشغيله بعد تأهيله ورفع طاقته الإنتاجية لتصل الى 80 كوباً بالساعة بعد ان كانت والتي كانت 40 كوباً في الساعة أي بمعدل 2000 متر مكعب يوميا، لتستفيد من هذه الكميات مناطق عرابة ومركة وبئر الباشا ومخيم فحمة والراكة والمنصورة ووادي الداعوق وكفر الراعي.





رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم إلى محافظة جنين لتفقد الأوضاع المائية في المحافظة والاطلاع على سير العمل للمشاريع التطويرية لبلدية جنين والتي بداء العمل بها خلال السنوات الماضية ضمن جهود سلطة المياه الرامية إلى تحسين الوضع المائي في المنطقة التي تعد من المناطق الأشد فقراً في المياه، حيث تسعى سلطة المياه من خلال هذه البرامج والخطط التطويرية إلى تحسين خدمات تزويد المياه وإدارتها، بما يشمل تقليل الفاقد العالي من المياه في المنطقة.