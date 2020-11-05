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الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الخميس، تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 40 حالة وفاة و4630 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2833 في العاصمة عمان.

وأوضحت الوزارة، في موجزها اليومي، أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع في المملكة إلى 1.069 حالة، والإصابات إلى 95.864 إصابة، منذ بدء الجائحة.

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