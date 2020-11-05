الاوقاف بغزة تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المساجد غير الملتزمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة والصلوات المفروضة حفاظًا على الأنفس.



وقالت الوزارة في تصريحات لها، مساء اليوم الخميس: "نؤكد على ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة، والمحافظة على التباعد أثناء الصلاة، وإظهار الصورة الإيجابية في الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".



وشددت على ضرورة تفعيل دور لجان الضبط في المساجد؛ لتوجيه الإرشادات للمصلين متابعة التزامهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم استنفار طواقم التفتيش والرقابة لمتابعة حالة الالتزام، والإبلاغ عن المساجد التي تشهد ضعفاً وتدني في نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية.