إعلام إسرائيلي: حماس تبني قدرات بحرية وإسرائيل لا تعارض تشغيل الميناء بغزة بشرط





من جهته أفاد موقع (والا) بأن الذراع العسكري لحركة حماس في الجنوب يعمل علي تطوير وإنتاج أدوات عسكرية للعمل تحت الماء منها مأهولة وأخرى ذاتية العمل، بما في ذلك صواريخ لتدمير منصات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر أو سفن سلاح البحرية.





وأضاف: "وفقًا لدراسة أجريت في الجيش، فإن صاروخًا دقيقًا واحدًا على منشأة استراتيجية يكفي لضربها بطريقة تؤدي لتعطيلها - ويندرج تحت هذا التهديد منظومات الكهربائية واحتياطيات الوقود الاستراتيجية ومصانع دولية ومطار بن غوريون وبنك الدم ومنصات الغاز".





وتابع الموقع الإسرائيلي: أنه من المهم التأكيد على أن تأثير صاروخ على منصة نشطة سيؤدي إلى انفجار خزان الغاز وعواقب وخيمة، لذلك في أوقات الطوارئ والأزمات سيتم إغلاق المنصات المختلفة.