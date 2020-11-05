دولي

ترامب في تغريدة عبر (تويتر): أوقفوا فرز الأصوات

ترامب في تغريدة عبر (تويتر): أوقفوا فرز الأصوات
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواص الاجتماعي (تويتر)، بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في جميع مراكز الاقتراع المنتشرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

قال ترامب في تغريدته: "أوقفوا فرز الأصوات".

ويشار إلى أنه من المتوقع أن تحسم الأصوات والمنافسة لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يفصله عن دخوله للبيت الأبيض ويتولى منصب الرئاسة، ستة أصوات فقط.



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