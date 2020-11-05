الاقتصاد: إغلاق محل تجاري وتحرير أربع غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية



وبينت الوزارة في تقريرها الميداني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 4 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.



جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 27 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 435 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب نصف طن سلع منتهية الصلاحية، واخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.