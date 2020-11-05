غانتس: المساعدات الأوروبية لغزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة إعادة جنودنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن المساعدات الأوروبية لقطاع غزة، يجب أن تأخذ في الاعتبار مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أورده مكتب غانتس.



جاء ذلك في لقاء جمع غانتس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل"، اليوم الخميس.



وقال غانتس: " يسعدني الترويج لأي مساعدة مدنية واقتصادية لسكان غزة بما في ذلك المشاريع الكبرى التي لم تتم الموافقة عليها في الماضي، لكن من أجل النهوض بالاقتصاد في غزة وأوضاع السكان هناك، يجب أولاً تحقيق الهدوء التام ووقف تعاظم القوة العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم".