شاهد: مواطنون عائدون يصلون لغزة عبر معبر رفح ويخضعون للفحص













رام الله - دنيا الوطنوصل عدد من المواطنين العائدين، مساء اليوم الخميس، الى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم الرابع والأخير لفتحه استثنائيا في الاتجاهين.وقد عملت الأطقم المختصة بوزارتي الصحة والداخلية، على سحب العينات من المواطنين؛ لإجراء فحص (كورونا).وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أعلنت قبل أيام، بفتح معبر رفح البري، أربعة أيام استثنائيا في كلا الاتجاهين، لعودة وسفر المواطنين من وإلى القطاع.