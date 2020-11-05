شؤون فلسطينية

محكمة بداية دير البلح تحكم غيابياً بالإعدام لمدان بقتل المواطن موسى أبونار

محكمة بداية دير البلح تحكم غيابياً بالإعدام لمدان بقتل المواطن موسى أبونار
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة بداية دير البلح اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً،  على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (ع/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور موسى حسن أبو نار، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع وبعد قرار المحكمة بمحاكمة المتهم كمتهم فار من وجه العدالة .

يذكر بأن المدان بتاريخ (14/ 01 / 2009) قتل قصداً المجني عليه موسى حسن أبو نار بأن بيت النية على قتله وأعد العدة لذلك سلاح من نوع كلاشنكوف وما أن ظفر به أطلق النار عليه مباشرة مما أدى إلى قتله على الفور كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

الجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم لاسيما قضايا القتل والإسراع بانجاز القضايا الموسومة باللاصق الأحمر التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي بما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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