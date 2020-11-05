التنمية بغزة: صرف مخصصات جرحى شهداء مسيرات العودة بعد غدٍ السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، يوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في جميع فروع بنك البريد المنتشرة بالقطاع.



واشارت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عملية صرف المخصصات ستتم حسب ما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة.