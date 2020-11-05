شؤون فلسطينية

أبو هولي: رفض إسرائيل عودة اللاجئين لديارهم أطال الصراع في المنطقة

أبو هولي: رفض إسرائيل عودة اللاجئين لديارهم أطال الصراع في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن فشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، على مدار سبعة عقود، يعود إلى تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وعدم احترامها وانصياعها لقرارات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 وحقهم في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وجاءت أقوال أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، رداً على تصريحات مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان التي أكد فيها على أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الأمم المتحدة في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، هو دعمها لـ (أونروا).

وقال: "إن إسرائيل هي التي أطالت أمد الصراع في المنطقة لرفضها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وليس دعم الأمم المتحدة لأونروا".

وأضاف: "إن أونروا شكلت على مدار سبعة عقود على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي معتبراً تصريحات أردان تاتي في اطار الاستهداف الاسرائيلي لأونروا لتصفيتها وإنهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين".

ولفت إلى أن تصريحات أردان لن تنطلي على مجتمع المانحين وعلى الدول المنضوية في عضوية الأمم المتحدة التي صوتت في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بأغلبية ساحقة على تجديد تفويضها ولاية عملها وفق القرار 302 لثلاث سنوات جدد تمتد من حزيران/ يونيو 2020 إلى حزيران/ يونيو 2023 ، والذي يعكس الدعم السياسي الكبير لـ (أونروا).

ورفض اتهامات أردان لأونروا بتضخم أعداد اللاجئين من خلال اعترافها تلقائيًا بكل نسل فلسطيني كلاجئ لافتا الى ان أردان يسعى الى اسقاط اعتبار ابناء واحفاد اللاجئين من عام 48 لاجئين بهدف شطب نحو 5.6 مليون لاجىء فلسطيني هم ابناء واحفاد اللاجئين من المواثيق والقرارات الاممية التي تعترف بهم
 كلاجئين، وبحقهم في العودة الى ديارهم.

وتابع: "إن وكالة الغوث الدولية، تعمل في إطار المنظومة الدولية ووفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ولا يحق للاحتلال الاسرائيلي بأي شكل من الاشكال التدخل في شؤون عملها".

وفي السياق ذاته اعتبر أبو هولي تقديم المملكة المتحدة "بريطانيا" تمويل اضافي لأونروا بقيمة 20.7 مليون دولار سيساهم في تخفيف من حدة العجز المالي في موازنة الاونروا ويمكنها من الاستمرار في خدماتها خاصة انه جاء في ظل ظروف حرجة تمر بها أونروا في ظل ازمتها المالية.

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