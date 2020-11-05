شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





















غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.وبحسب الخارطة المحدثة، فإن عدد الإصابات بالفيروس، بين المواطنين في مختلف المناطق، وصل إلى 7760 حالة.