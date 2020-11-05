شؤون فلسطينية

فلسطين وإيرلندا تؤكدان على استدامة التعاون لخدمة التعليم

فلسطين وإيرلندا تؤكدان على استدامة التعاون لخدمة التعليم
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، وممثل أيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين، دون سكستون؛ استدامة التعاون المشترك بين البلدين لخدمة التعليم.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما، اليوم، بمقر وزارة التربية، إذ بحثا تأثيرات جائحة (كورونا) على المشهد التعليمي، والسبل الكفيلة بمواجهة تداعيات الجائحة، بما يضمن استمرار تقديم التعليم النوعي للجميع، والاستفادة من تجربة البلدين على صعيد التعلّم عن بُعد.

كما تناول اللقاء، واقع انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المسيرة التعليمية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة رأس التين؛ بإخطارها بالهدم، وغيرها من الانتهاكات التي تطال كل مكونات العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، ثمّن عورتاني الشراكة مع أيرلندا، باعتبارها داعماً أساسياً للتعليم في فلسطين، لافتاً إلى التدخلات التي قامت بها الوزارة؛ لضمان بقاء جذوة التعليم مُتقدة، والحفاظ على حق الطلبة المُقدس في التعليم.

من جانبه، أكد ممثل أيرلندا، على استمرار دعم التعليم في فلسطين بما يضمن توفير التعليم لجميع الطلبة، مثمناً التدخلات التي نفّذتها الوزارة خلال جائحة (كورونا).

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