الخارجية تُعلن عن توفير رحلة لتأمين عودة المواطنين المسجلين لدى السفارة بتركيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، عن توفير رحلة لتأمين عودة المواطنين، ورجال الأعمال، الذين سجلوا لدى سفارة دولة فلسطين في أنقرة إلى أرض الوطن.



وسيكون ذلك على رحلة الخطوط الملكية رقم 5921 بتاريخ 12/ 11 /2020، وعلى جميع الذين سجلوا لدى سفارتنا في أنقرة، متابعة الإعلانات التي تصدر عن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية.