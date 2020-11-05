شؤون فلسطينية

التعليم تستأنف الدراسة في "المناطق الحمراء" بقطاع غزة

التعليم تستأنف الدراسة في "المناطق الحمراء" بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت وزارة التربية والتعليم، في غزة، اليوم الخميس، الدراسة بمناطق حمراء، بعد رفع الحظر عنها.

وقالت الوزارة: "إن استئناف الدراسة في هذه المناطق، جاء وفق إجراءات كبيرة كالتطهير والتنظيف وخطة السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قررت تخفيف إجراءات الإغلاق المشددة في المناطق المصنفة حمراء، (بيت حانون، التركمان، الشيخ رضوان، والبريج)، اعتباراً من صباح أمس الأربعاء، مراعاة للظروف العامة، وحاجات المواطنين.

وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة، ستراقب مدى التزام المواطنين في تلك المناطق، باحتياطات الوقاية والسلامة.

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