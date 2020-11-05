الصحة: تسجيل أربع وفيات جديدة بـ (كورونا) بقلقيلية ونابلس وطولكرم والخليل



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 57 عاماً من قلقيلية، مواطنة 71 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن 62 عاماً من طولكرم، مواطن 78 عاماً من الخليل).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 258 حالة في الضفة الغربية (الخليل 98، جنين 32، نابلس 73، طولكرم 28، قلقيلية 5، سلفيت 14، طوباس 8) ، إضافة إلى 198 حالة تعافٍ في قطاع غزة.



وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (102)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، جنين (24)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (7)، طولكرم (20)، طوباس (7)، قطاع غزة (248)، ضواحي القدس (8).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.