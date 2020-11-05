شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: أنجزنا تأمين التحاق جميع طلبتنا الدارسين بالجامعات المصرية

الخارجية الفلسطينية: أنجزنا تأمين التحاق جميع طلبتنا الدارسين بالجامعات المصرية
إحدى الجامعات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إنجاز تأمين سفر جميع طلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية، بمن فيهم الجدد للالتحاق بها.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس: إنه تم تأمين 1980 طالبا وطالبة من كافة التخصصات، حيث غادرتنا الدفعة الأخيرة أمس، ووصلت بالفعل إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وثمنت الوزارة، دور جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية على ما قدموه من تسهيلات لتأمين سفر واستقبال الطلبة.

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