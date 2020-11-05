نابلس: المحكمة تصدر حكماً بالأشغال الشاقة 5 سنوات لمدانين بتهمة السرقة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي، أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم الأول (ع، ص) والمتهم الثاني (ع، ع) بتهمة السرقة سنداً للمادة 401 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل واحد منهما بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.