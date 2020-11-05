شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تُقرر منع استيراد السمن النباتي

الاقتصاد بغزة تُقرر منع استيراد السمن النباتي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، قراراً بمنع استيراد أي صنف من السمن النباتي، التي تحمل رسوماً حيوانية، توحي بأنها سمنة بقرية.

وقال عبد الفتاح أبو موسى، مدير عام حماية المستهلك بالوزارة: "إن بعض المستوردين، يقوم باستيراد السمن النباتي، ويوجد في بطاقة البيان صورة بقرة على أنها حيوانية، وهذا نوع من الغش والتدليس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأوضح أبوموسى، أنه تم التعميم على موظفي الوزارة في المعابر بمنع إدخالها ومصادرتها وإتلافها فوراً على المعابر.

وذكر أن طواقم حماية المستهلك، قامت بعمل محاضر ضبط لجميع الأصناف، التي تحتوي على رسوم الأبقار، وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

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