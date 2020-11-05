مركز صدى سوشال: 104 انتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر

وقامت وزيرة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، اوريت كوهين بالضغط على (تويتر) لحذف 250 حساباً.



واعتبر المركز، أن إدارة موقع (تويتر) وعلى غير العادة تساهم بهذا الإجراء في طمس الرواية الفلسطينية وسحقها من خلال حملة كبيرة، نفذتها بحق الحسابات الفلسطينية، والتي تدعم القضية، وتعتدي على حرية التعبير لدى المستخدمين، والتي من المفترض أن توفرها المنصة دون رضوخ لطرف دون آخر.



وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً خطيراً لسرعة تجاوب إدارة منصة (تويتر) مع الطلبات الرسمية الإسرائيلية، ضد شعب محتل، والذي يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، والمبادئ التي من المفترض أن منصة (تويتر) تتبناها.



واستمر موقع (فيسبوك) في حملته ضد الحسابات والصفحات الفلسطينية عن طريق حذفها، وتقييد النشر عليها.



حيث تم استهداف العديد من الحسابات، التي أحّيت ذكرى استشهاد "فتحي الشقاقي"، أو التي عبرت عن تضامنها مع الأسيرة المحررة "أحلام التميمي".



وبلغت عدد الانتهاكات على منصة (فيسبوك) 29 انتهاكاً، بينما على منصة (انستغرام) 6 وعلى موقع (يوتيوب) حالة واحدة.



كما حذّر مركز صدى سوشال من الاستخدامات المتوقعة للمشروع الخاص بـ"فك شيفرة معاداة السامية"، معبراً عن خشيته من أن يكون المشروع جزء من الاتجاه المتصاعد للتضييق

على الفضاء الرقمي وحرية التعبير فيه.



وقام المركز بتنظيم حملة للتغريد على الوسم #TwitterCensorsPalestine، رفضاً لهذا الحظر واستنكارًا لطمس الرواية الفلسطينية وحذف الحسابات الفلسطينية أو تلك التي تعبر عن تضامنها مع القضايا الفلسطينية، حيث تم صياغة رسالة اعتراض لتقديمها لإدارة منصة تويتر باسم الإئتلاف الرقمي للحقوق الفلسطينية.



ومن خلال جهوده المستمرة استطاع المركز استعادة عدد من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل جاهداً لاستعادة باقي الحسابات التي تم حذفها.

رام الله - دنيا الوطنوثق مركز صدى سوشال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، تنامي كبير في انتهاكات إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بحق المحتوى والرواية الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الانتهاكات التي وصلت للمركز 104 حالات كان جلها على منصة (تويتر) التي استجابت لضغوط إسرائيلية.