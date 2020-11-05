رئيس الوزراء اليوناني يُعلن الإغلاق العام بدءاً من السبت ولمدة ثلاثة أسابيع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أمرت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، بإغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع؛ لكبح تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الإغلاق العام بدءاً من صباح يوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، عند السادسة صباحً ولمدة 3 أسابيع لمواجهة (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكان رئيس الوزراء، أعلن السبت الماضي، تمديد حظر التجول الليلي، وإغلاق المطاعم والحانات في مناطق الاكتظاظ، لمدة شهر، للحد من انتشار الفيروس، مبيناً أن "هذه القواعد الجديدة، ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس، وهما الترفيه وحركة المواطنين".