أين وصلت نتائج الانتخابات ومن يكون الرئيس 46 لأمريكا؟



- بايدن تمكن حتى الآن من حصد دعم 264 من أصل الأعضاء الـ 538 في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى ستة أصوات أخرى فقط للفوز في الانتخابات، فيما حصل ترامب حتى الآن على 214 صوتاً.



- يتوقف مصير الرئاسة الأمريكية على نتائج التصويت في أربع ولايات لم يتم تحديد الفائز الواضح فيها حتى الآن، وهي نيفادا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا.



- يتخلف بايدن عن ترامب في ثلاث من هذه الولايات (بـ49.1% مقابل 49.6% في جورجيا بعد فرز 98% من الأصوات، وبـ48.7% مقابل 50.1% في كارولاينا الشمالية بعد فرز 94% من الأصوات، وبـ48.1% مقابل 50.7% في بنسلفانيا بعد فرز 89% من الأصوات).



- لكن في نيفادا (التي تعود إليها ستة مقاعد في المجمع الانتخابي، أي العدد الذي يحتاج إليه بايدن للفوز) يتقدم المرشح الديمقراطي على الرئيس الجمهوري بعد فرز 75% من الأصوات بـ 49.3% مقابل 48.7%.



- في الوقت نفسه قلص ترامب تخلفه عن بايدن في أريزونا إلى 2.4% (48.1% مقابل 50.5% من أصوات الناخبين) بعد فرز 88% من بطاقات الاقتراع.



- بالنسبة للتصويت الشعبي، يتقدم بايدن على ترامب بـ 50.4% مقابل 48% من أصوات الناخبين.



- رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات في عدد من الولايات منها بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، وتنوي تقديم شكوى بطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وتدرس إمكانية رفع دعوى بشأن نتائج التصويت في أريزونا ونيفادا.



- أعرب بايدن عن ثقته بفوزه، ودعا المواطنين إلى تخفيف التوترات القائمة، وانتظار صدور نتائج التصويت النهائية.



- أطلق بايدن موقعاً خاصاً بالمرحلة الانتقالية.



- عدد من المدن الأمريكية تشهد مظاهرات لمؤيدي مرشحي الرئاسة، مع وقوع احتكاكات بين الأمن والمحتجين المعارضين لترامب في بورتلاند.



- أشادت البعثة الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمستوى تنظيم عملية الاقتراع في الولايات المتحدة، ووصفت ادعاءات ترامب بشأن وقوع عملية احتيال خلال التصويت بأنها "غير مبررة وتقوض ثقة المجتمع بالمؤسسات الديمقراطية".

رام الله - دنيا الوطنلا يزال الغموض، يلف نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، على الرغم من أن الفوز في ولاية واحدة فقط، يفصل المرشح الديمقراطي جو بايدن عن الانتصار على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وهنا آخر مستجدات نتائج التصويت على الانتخابات الأمريكية منذ أمس الأربعاء: